فريق ويليامز ينسحب من التجارب الشتوية لليوم الأول والثاني

الخليج ٣٦٥ نت – أوبرا – إنسحب فريق ويليامز من اليوم الأول والثاني من “اختبار ما قبل الموسم” او التجارب الشتوية يوم الإثنين والثلاثاء حيث لم تكن سيارة “إف دبليو 42” الجديدة جاهزة وذلك بسبب التأخير في بنائها.

وقالت كلير ويليامز، نائب رئيس الفريق يوم أمس إن السيارة ستجري إختباراتها يوم الثلاثاء، أي اليوم الثاني من أصل أربعة أيام من التجارب الشتوية على حلبة برشلونة.

وقالت ويليامز: “من الواضح أنها ليست مثالية، ولكنها ليست نهاية العالم”.

ولكن في الحقيقة يبدو ان الفريق الذي أنهى في قاع الترتيب العام للصانعين للمرة الأولى في تاريخه مع سبع نقاط فقط ليس جاهزاً بعد لليوم الثاني أيضاً إذ أكدت ويليامز أنها لن تشارك في اليوم الثاني (يوم غد) وذلك بسبب تأخير إضافي في تجهيز سيارتها قائلة: “يبدو أننا لن نتمكن على الأغلب من تجهيز سيارتنا لإجراء التجارب على حلبة برشلونة حتى يوم الأربعاء كحد أقصى.”