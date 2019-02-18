شكرا لقرائتكم خبر عن سكودا تنشر صورة تشويقية لسيارتها المستقبلية Vision Iv والان مع التفاصيل

يشهد معرض جنيف الدولي للسيارات في دورته المرتقبة لعام 2019 الجاري مجموعة استثنائية من السيارات المستقبلية، وفقا للعين الإخبارية.

ومن أبرز السيارات التي سيشهد المعرض السويسري ظهورها للمرة الأولى طراز Vision Iv الكهربائي الجديد من شركة سكودا التشيكية.

واستعدادا للعرض الرسمي الأول للطراز، نشرت شركة سكودا مجموعة من اللقطات التشويقية له خلال مؤتمر صحفي، كشفت خلاله الشركة التشيكية عن برنامج مشاركتها بمعرض جنيف لهذا العام.

ونشر موقع "موتور وان" اللقطات التشويقية لطراز Vision iV نقلا عن سكودا، التي ظهر خلالها العديد من ملامح التصميم الخارجي للطراز الجديد، الذي اتضح أنه مستوحى في إطلالته من تصميم طراز Vision E الذي سبق وأن قدمته شركة سكودا في عام 2017.

وتحفظت شركة سكودا على تفاصيل مواصفات محرك طراز Vision iV لحين الكشف عنه رسميا في افتتاح معرض جنيف في 5 مارس/آذار المقبل.