بعد انطلاقها.. ""Nile Car Gate تكشف عن تفاصيل أعمالها في السوق المصري

كتب: باسل الحلواني

كشفت شركة ""Nile Car Gate، إحدى شركات مجموعة المشرق للاستثمار والصناعة، عن انطلاق أعمالها في السوق المحلي، انطلاقاً من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، نحو زيادة الاهتمام بالسيارات الكهربائية والصديقة للبيئة.

وتقدم الشركة مجموعة من الحلول المتكاملة للمستهلك المصرى، أهمها دعم المدن الجديدة بأحدث ما قدمت صناعة السيارات العالمية، وكذلك الاعتماد على أسلوب علمى متطور في عمليات بيع السيارات التقليدية والهايبرد والكهربائية، بالإضافة لخدمات ما بعد البيع عن طريق أكثر من

12 مركز خدمة كمرحلة أولى، فضلاً عن عمليات التمويل البنكي، والدعم التأمينى بكافة صوره.

وقال وليد عبد العليم، المدير التنفيذي للشركة، إن تقديم مشروع جديد يشمل حلولاً متكاملة بقطاع السيارات سواء لـ"عمليات التعاقد، والبيع، والاستبدال، والتمويل البنكى، والتأمين، والصيانة، والاستشارات الفنية والميكانيكية"، أمر يمثل إضافة إيجابية وتنافسية لسوق يتميز بمعدلات نمو كبيرة، خاصة في ظل التحسن المستمر بالمناخ الاقتصادى والتجارى والخدمى

بمصر خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف أن الشركة في الوقت نفسه تقوم بأعمال استيراد، وتخليص، وإنهاء الإجراءات، لتؤكد على انفتاح هذا السوق وآلية عمله بشكل حر، الأمر الذى يصب فى النهاية بمصلحة المستهلك الحالى والعميل المستقبلى بصورة إيجابية يسعى لها الجميع.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد صباح اليوم، بالقاهرة، بحضور وليد عبد العليم، المدير التنفيذى للشركة، والمهندس ياسر البندار، عضو مجلس الإدارة ، وهشام عجلان، المدير التنفيذى للعلاقات الخارجية، والمهندس عمرو عبد الغني، المدير العام، وشريف ياسر، المدير التنفيذى للتسويق والمبيعات، وعدد من الشركاء الإستراتيجيين للشركة، وممثلى الصحف ووسائل الإعلام.