كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاند روفر تتوقف عن إنتاج "ديسكفري SVX" لهذا السبب! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تتوقف شركة لاند روفر عن مشروع إنتاج ديسكفري SVX، وذلك بعد أسابيع من إلغاء مشروعها لإنتاج رنج روفر SV كوبيه.
وكان من المخطط لـ ديسكفري SVX أن تكون سيارة عالية الأداء للطرق الوعرة، ولكن ليس بعد الآن. بالرغم من ذلك ما زالت الشركة تنوي إنتاج سيارات SVX عالية الأداء للطرق الوعرة ربما من سيارات أخرى غير ديسكفري.
كما حملت ديسكفري SVX محرك V8 سوبرتشارج سنتج 518 حصان، وكان من المتوقع أن يزيد سعرها عن 500 ألف ريال حال إنتاجها، وقد يكون السعر المرتفع من الأسباب التي دفعت لاند روفر لإيقاف المشروع.
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