"أودي" تكشف عن سيارتها الكهربائية الاختبارية الجديدة "مارس" المقبل

تدخل مرحلة الإنتاج القياسي نهاية 2020 كتب: باسل الحلواني تعتزم شركة صناعة السيارات الألمانية "أودي"، الكشف عن النسخة الاختبارية الكهربائية من أيقونتها الجديدة Q4، وذلك خلال فعاليات معرض جنيف الدولي للسيارات، المزمع انطلاقه خلال شهر مارس المقبل. المزمع انطلاقه خلال شهر مارس المقبل. وتنتمي السيارة الكهربائية الجديدة، التي من المنتظر أن تدخل مراحل الإنتاج القياسي بنهاية 2020، لفئة المركبات المخصصة للطرق الوعرة. وشهدت مبيعات السيارات الكهربائية ارتفاعا كبيرا خلال العام الماضي، بعدما تخطت الـ2 مليون وحدة، بمعدل ارتفاع بلغ 67%، وهو مايمثل زيادة تقدر بـ1.2 مليون سيارة.

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