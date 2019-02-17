كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سكودا تقدم سيارتها "أوكتافيا SE" الجديدة في أوروبا بـ 3 فئات من المحركات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدمت سكودا سيارتها أوكتافيا SE الجديدة في أوروبا، وتحديدا بسوق السيارات الإنجليزي، حيث قدمت الشركة هذه الفئة من أوكتافيا بنسختين الأولى هاتشباك والثانية نسخة واجون الطويلة التي يطلق عليها البعض اسم السيارة العائلية.

وتحمل الفئة الأولى من هذا الموديل محرك بنزين بسعة 1000 سي سي وبقوة 113 حصان، لكن لراغبي مزيد من القوة يمكنهم الحصول ايضا على محرك بنزين أقوى بسعة 1500 سي سي وبقوة 148 حصان، بالإضافة لإتاحة الشركة لمحرك ديزل 1600 سي سي بقوة 11حصان.

وتشمل الإضافات التي تملها هذه الفئة مقارنة بالفئة العادية من أوكتافيا إطارات بأطواق (جنوط) بمقاس 17 بوصة، ونظام ملاحي متطور، ونظام Wi-Fi لتوزيع الانترنت على ركاب السيارة، ودواسات أقدام مميزة بأرضية السيارة، وعجلة قيادة مغطاة بالجلد، وتكييف ثنائي النطاق ومرايات جانبية مكيفة، وسنسور خلفي، ونظام لمراقبة حالة السائق الصحية.

ويبدأ سعر هذه الفئة في انجلترا من 24 ألف و715 جنيه استرليني، أو ما يعادل 558 ألف و554 جنيه مصري تقريبا.