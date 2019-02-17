تدشين تيسلا موديل 3 في الشرق الأوسط عبر مدينة دبي

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الخليج ٣٦٥ نت – عرضت تيسلا سيارتها موديل 3 في دبي بمقرها المتواجد بشارع الشيخ زايد، وهي تعد أصغر سيارات تيسلا الكهربائية وأرخصها، حيث تم تصميمها خصيصاً لتكون أول سيارة كهربائية واسعة الانتشار في العالم.
وبالفعل نالت السيارة اهتمام عالمي كبير، فتم بيع حوالي 140 ألف نسخة منها، لتصبح واحدة من أفضل سيارات الشركة مبيعًا في الولايات المتحدة لعام 2018.
ويمكن للعملاء من داخل دولة الإمارات والمنطقة زيارة صالة العرض في دبي؛ لمعاينة السيارة من الداخل والتعرف على كافة مميزاتها من قبل فريق عمل تسلا.
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