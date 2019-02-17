المرور: هذا ما على السائق القيام به إذا كان طرفاً في حادث

الخليج ٣٦٥ نت – نشرت الإدارة العامة للمرور عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، ما يجب على قائد سيارة فعله عندما يكون طرفاً في حادث مروري، وأكدت أن الإخلال بهذه التعليمات مخالفة مرورية تُعرض صاحبها للغرامة والسجن.

وأوضحت أن كل سائق يكون طرفاً في حادث مروري عليه القيام بما يلي:

إيقاف السيارة في مكان الحادث.

المبادرة بإبلاغ الإدارة المختصة.

تقديم المساعدة الممكنة لمصابي الحادث.

وحذّرت الإدارة السائق الذي لا يقوم بذلك، حيث سيُعاقب بغرامة مالية لا تزيد على 10 آلاف ريال أو بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بالعقوبتين معاً، وفقًا للمادة (٦٣).