الخليج ٣٦٥ نت – نشرت الإدارة العامة للمرور عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، ما يجب على قائد سيارة فعله عندما يكون طرفاً في حادث مروري، وأكدت أن الإخلال بهذه التعليمات مخالفة مرورية تُعرض صاحبها للغرامة والسجن.
وأوضحت أن كل سائق يكون طرفاً في حادث مروري عليه القيام بما يلي:
- إيقاف السيارة في مكان الحادث.
- المبادرة بإبلاغ الإدارة المختصة.
- تقديم المساعدة الممكنة لمصابي الحادث.
وحذّرت الإدارة السائق الذي لا يقوم بذلك، حيث سيُعاقب بغرامة مالية لا تزيد على 10 آلاف ريال أو بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بالعقوبتين معاً، وفقًا للمادة (٦٣).
كانت هذه تفاصيل خبر المرور: هذا ما على السائق القيام به إذا كان طرفاً في حادث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.