كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أوبل تقرر وقف إنتاج جميع طرازاتها من "كاسكادا" المكشوف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت مؤخرا شركة السيارات الألمانية أوبل إيقاف إنتاج جميع طرازاتها من كاسكادا من كل العلامات التابعة لها كـ أوبل، وبويك وفوكسهول، وأن عام 2019 هو أخر عام لطراز كاسكادا المكشوف، وأنه لن يتم إنتاج أي سيارات أخرى من تلك الأنواع بعد نفاذ جميع السيارات لدى موزعي و تُجار السيارات.

كان بداية الظهور لطراز كاسكادا لأول مرة فى نهاية عام 2012 ، ليقدم فى السوق المحلى فى العام التالي 2013 بمُحرك سعة 1.6 لتر مدعوم بشاحن توربينى بقوة 170 حصان ، و عزم دوران 260 نيوتن. متر و ناقل حركة أتوماتيكي مكون من 6 سرعات لنقل حركة العجلات للأمام.

و تتسارع سيارة كاسكادا من الثبات و حتى 100 كم خلال 9.2 ثانية ، و تبلغ السرعة القصوى للسيارة 219 كم / ساعة و تستهلك 7.3 لتر لكل 100 كم و يبلغ الطول الكلي لطراز كاسكادا 4.696 متر و عرضها الكلى 1.839 بينما يبلغ ارتفاعها الكلى 1.443 متر و يصل طول قاعدة العجلات إلى 2.695 و تتوفر السيارة بسعة تخزين خلفية 280 لتر تزداد عند رفع السقف المكشوف .