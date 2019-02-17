كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على مواصفات سيارة ألبينا B7 الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستعد شركة ألبينا "Alpina" للكشف عن سيارتها الصالون B7 الفارهة الجديدة، وهذا ضمن فعاليات معرض جنيف الدولي للسيارات في الفترة من 7 إلى 17مارس القادم.

وتعتمد B7 الجديدة كليا على سيارة بي إم دبليو الفئة السابعة الجديدة، وفقا لما أكدته الشركة، فقد حصلت السيار على تعديلات الفئة السابعة الجديدة والمتمثلة في التصميم المعدل والبرنامج الموسع من أنظمة القيادة المساعدة وخدمات Connected-Drive الجديدة.

وتعتمد السيارة الصالون B7 الفارهة على سواعد محرك تربو مزدوج V8 سعة 4ر4 لتر وبقوة 608 حصان/800 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى، والذي تتضافر جهوده مع نظام الدفع الرباعي.

وبفضل هذه القوة الهائلة تتسارع السيارة B7 الجديدة من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 6ر3 ثانية، وتقف سرعتها القصوى على أعتاب 330 كلم/س، في حين يبلغ معدل الاستهلاك 11.6 لتر/100 كلم.

وتم تجهيز السيارة بجنوط كبيرة قياس 20 بوصة، كما تتوفر جنوط قياس 21 بوصة ضمن باقة التجهيزات الاختيارية، فضلا عن مجموعة العادم الرياضية من الفولاذ مع مخرج عادم مزدوج.

ومن المفترض أن تُطرح السيارة في الأسواق يوليو القادم بسعر يبدأ من 154 ألف و800 يورو (ثلاثة ملايين و150 ألف جنيه مصري) تقريبًا.