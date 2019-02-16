كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هيونداي ستمنح سيارتها "سوناتا" الجديدة كلياً تصميم كوبيه بأربعة أبواب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقوم هيونداي بتحويل المنافسة بالأجيال المتتالية من سياراتها إلى ملعب التصاميم المميزة، فما الذي ستكشف عنه هيونداي في الخطوة التالية؟

حسب رئيس مركز تصاميم هيونداي في كوريا SangYup Lee فإن سوناتا الجديدة "تمثل تحديًا كبيرًا لنا، نعلم جميعاً أن السوق تتقلص وتسيطر عليها سيارات SUV"، وللتغلب على ذلك فإن الشركة سوف تكشف عن سوناتا 2020 بتصميم كوبيه مقتبس من السيارة الاختبارية Le Fil Rouge.