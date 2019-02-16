كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد أول صور تجسسية لـ"بورش 911 Speedster" الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقطت صور تجسسية لسيارة بورش 911 Speedster القادمة تظهر التصميم الجديد للسيارة. تبدو 911 سبيدستر الجديدة ذات مظهر أنيق، وبالتركيز على تصميمها الخلفي تحمل السيارة غطاء محرك ممتد من خلف المقاعد ومنخفض في الوسط ما يمنحها مظهر أقوى مقارنة بالسيارة الحالية. في الواقع قد تضيف بورش مشتت هواء وسطي كما هو الحال في 911 سبيدستر الحالية فما تزال السيارة في مرحلة التطوير.

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