كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فولكس فاجن تقدم "جيتا GLI" بقوة 228 حصان في معرض شيكاغو 2019 (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استغلت فولكس فاجن معرض شيكاغو 2019 الحالي لتقديم موديل 2019 من سيارتها جيتا GLI، والتي تعتبر أول نسخة من هذه الفئة تقدمها الشركة الألمانية من الجيل السابع الحالي من سيارتها جيتا.

جدير بالذكر أن جيتا GLI بدأ تقديمها منذ عام 1984 كنسخة رياضية من جيتا، من خلال معرض شيكاغو 2011 للسيارات، ويعتبرها البعض بمثابة نسخة السيدان من فولكس فاجن جولف GTI الرياضية مصممة على هيكل وقاعدة عجلات سيارة جيتا، وذلك لأنها تحمل نفس المحرك وبعض الأجزاء الميكانيكية التي تحملها فئة GTI من جولف.

ويحمل هذا الموديل محرك 4 اسطوانات يتصل بشاحن توربيني، وهو بسعة 2000 سي سي وبقوة 228 حصان و350 نيوتن متر من عزم الدوران، وهو نفس المحرك الذي تحمله جولف GTI الرياضية، وتقدمه الشركة مع هذا الموديل الموجود بالمعرض بناقل حركة يدوي 6 سرعات أو 7 سرعات أوتوماتيكي (اختياري).

وتتميز هذه الفئة من جيتا بأنها أقل ارتفاعا من جيتا العادية، كما أنها تحمل نفس المكابح القوية التي تحملها جولف GTI، كما أنها مزودة أيضا بنظام لتوزيع عزم المحرك على عجلات السيارة، وكذلك نظام توجيه كهربائي أكثر كفاءة ونظام تعليق أكثر قوة.

وسيبدأ بيع هذه الفئة من جيتا بأمريكا خلال أشهر فصل الربيع القادم، وستقدمها الشركة بفئتين من حيث الكماليات والتجهيزات، بالإضافة لفئة أخرى مميزة باسم 35thAnniversary Edition، وهي نسخة مميزة من هذه السيارة ستقدمها فولكس فاجن احتفالا بمرور 35 عام على إطلاق جيتا GLI الرياضية.