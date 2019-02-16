يظهر عليه ألوان العلم الفرنسي.. "بوجاتي" تطرح موديلًا خاصًا من "شيرون"

كتب: باسل الحلواني
تعتزم شركة صناعة السيارات "بوجاتي"، طرح موديل خاص من أيقونتها الرياضية الفارهة "شيرون"، وذلك احتفالا بمرور 110 أعوام على تأسيس الشركة.
وأطلقت الشركة على الموديل الخاص اسم "أيه إن أس بوجاتي 110"، ومن المنتظر أن يقتصر إنتاجهعلى 20 نسخة فقط.
وتظهر على الموديل الخاص ألوان العلم الفرنسي "الأبيض والأزرق والأحمر"، في العديد من المواضع المختلفة على جسم السيارة.
جدير بالذكر أن سعر الموديل "شيرون" يبلغ 2.65 مليون
وتحمل السيارة تصميماً يبدو شرساً، فمقدمتها مصنوعة من ألياف الكربون الشفاف باللون الأزرق الفولاذي المطفأ، في حين تتألق المؤخرة باللون الأزرق الفولاذي المطفأ، بينما تقف سيارة بوجاتي الخاصة على جنوط مصنوعة من معادن خفيفة مطلية باللون الأسود.
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