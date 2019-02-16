كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "SSC" تنشر أول فيديو رسمي لسيارتها الخارقة "Tuatara" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت شركة SSC للسيارات الخارقة ذات الإنتاج المحدود عن فيديو لأجدد سياراتها، Tuatara.

يأتي أسم تواتارا من نوع سحالي تتميز بسرعة حركة كبيرة وتعيش في نيوزلاندا فقط. يقتصر فيديو السيارة الرسمي على التصوير من الخارج ونشاهد تصميم SSC تواتارا بتصميم عريض هجومي ومصابيح مميزة، صحيح أنه ما من خطوط حادة ولكن السيارة تتميز بمظهر جريء منحوت يشتمل على مداخل هواء أنيقة ومخارج تبريد خلف الرفارف على شكل دوائر تضيف لمسة من الأناقة والتميز.

تذهب الهندسة بعيداً تحت هيكل تواتارا حيث وضعت SSC محرك 5.9 لتر V8 ثنائي التيربو ينتج 1.350 حصان بالوقود العادي أوكتان 91، وتصل قوته إلى 1,750 حصان عند استعمال وقود E85 للأداء العالي، ويحمل المحرك حاقني وقود لكل سلندر. يتصل ناقل حركة يدوي مؤتمت من 7 سرعات بالمحرك. ومع وزن السيارة البالغ 1,248 كجم فقط بفضل استعمال الكربون فايبر ومعامل مقاومة هواء 0.279 فإن أداء وثبات السيارة سيكون بالتأكيد قياسياً.

لم تكشف SSC عن الكثير من أرقام أداء، ولكنها وعدت أن تواتارا ستتجاوز سرعة 300 ميل/س (483 كم/س)، وهو هدف لمنتجي السيارات الخارقة مثل كوينجسيج وهينيسي.

نشاهد في أحد الصور سيارتين أخريين من SSC تحت الأغطية البيضاء، لم تحدد SSC ما هي تلك السيارات ولكن تبدو السيارة الأقرب كسيارة سباقات، وتبدو السيارة الأبعد صغيرة عالية الأداء. وعلى كل حال من المنتظر أن تصر تواتارا إلى الطرق بحلول شهر أغسطس.