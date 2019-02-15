كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوجاتي تطلق 20 نسخة خاصة من "شيرون" احتفالا بعيدها الـ 110 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحتفل شركة "بوجاتي" بمرور 110 عاماً على تأسيسها، بطرح بموديل خاص من سيارتها الرياضية الفاخرة "شيرون" .

وأوضحت الشركة الفرنسية أن الموديل الخاص "110 ans Bugatti" يتميز من خلال ألوان العلم الفرنسي (الأبيض والأزرق والأحمر)، والتي تظهر على مواضع مختلفة في الداخل والخارج. وتظهر ألوان العلم الفرنسي أيضا على الجانب السفلي من الجناح الخلفي.

وتم تصميم المقدمة من ألياف الكربون الشفاف باللون الأزرق الفولاذي المطفأ، في حين تتألق المؤخرة باللون الأزرق الفولاذي المطفأ.

وتزداد هذه الملامح شراسة من خلال سروج المكابح الزرقاء الساطعة، والتي تطل خلف عجلات خفيفة مطلية باللون الأسود المطفأ.

وأعلنت بوجاتي أن الموديل الخاص" 110 ans Bugatti" يقتصر إنتاجه على 20 نسخة فقط، غير أنها لم تكشف بعد عن السعر، علما بأن الموديل التقليدي من "شيرون" الرياضية يبدأ سعره من 2.65 مليون يورو( اي ما يعادل 52 مليون جنيه مصري تقريباً).