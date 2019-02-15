السيارات الاقتصادية أقل من "الفارهة" في أعطال التشغيل

كتب: باسل الحلواني

يبدو أن المقولة الشائعة "التكنولوجيا الحديثة سلاح ذو حدين"، أصبحت واقعاً يتزايد يوماً بعد يوم، خاصةً في قطاع السيارات، بعدما كشف تقرير حديث صادر عن إحدى الشركات الأمريكية المتخصصة في أبحاث السوق، عن ارتفاع معدل مشكلات تشغيل السيارات الاقتصادية، مقارنة بالفارهة التي تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة.

وأفاد التقرير الذي أعدته شركة "جيه دي باور"، بأن المشترين المحتملين للسيارات قد يعيدون النظر في

فكرة شراء سيارة فارهة على أساس أنها أفضل ويمكن الاعتماد عليها بصورة أكبر من السيارات الشعبية – الاقتصادية- التي تنتجها الشركات على نطاق واسع.

وأكد أنه لأول مرة منذ 30 عاما، تأتي العلامات التجارية الشعبية مثل تويوتا وشيفروليه في المقدمة على حساب العلامات التجارية الفارهة في مدى الاعتماد عليها، من خلال رصد عدد

المشكلات التي تظهر في كل مئة سيارة عمرها ثلاث سنوات من أي علامة تجارية.

وأظهر التقرير أن متوسط عدد المشكلات لكل 100 سيارة من إنتاج شركات السيارات الشعبية مثل تويوتا موتور اليابانية وجنرال موتورز الأمريكية وهيونداي موتور الكورية الجنوبية 135 مشكلة وهو ما يقل بمقدار ست مشكلات عن العدد المسجل في سيارات بي.إم.دبليو ومرسيدس الفارهة، مايعني تفوق السيارات الشعبية، وذلك نتيجة اهتمام الشركات المنتجة لها بمستوى جودة الإنتاج وتقليل الإضافات التكنولوجية الجديدة في سياراتها وهو ما يقلل احتمالات حدوث المشكلات، بحسب التقرير.