كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بي ام دبليو تطلق الفئة الثالثة 2019 في السعودية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف شركة بي ام دبليو عن الفئة الثالثة 2019 الجديدة كليًا في المملكة العربية السعودية لدى وكيلها شركة الناغي للسيارات استعداداً لتدشينها والبدء في عرضها في صالات العرض.

في جيلها الجديد تميزت الفئة الثالثة بتصميم عصري جريء رياضي يناسب السيارة الصغيرة، واعتمدت بي إم دبليو بشكل أساسي على الخطوط المشدودة في التصميم الخارجي، أما التصميم الداخلي فقد جاء بلمسة كلاسيكية مع تميزه بتقنيات كبيرة تشمل نظام معلوماتي أحدث بشاشة 10.25 إنش، ولوحة عدادات رقمية بقياس 12.3 إنش، بينما يأتي مقبض ناقل الحركة ووحدة التحكم بالشاشة مباشرة من الفئة الثامنة.

ستأتي الفئة الثالثة الجديدة بمحرك 4 سلندر لفئة i330 ينتج 225 حصان وتتوفر السيارة بالدفع الخلفي أو الدفع الكلي، ومحرك 6 سلندر ثنائي التيربو ينتج 382 حصان لفئة M340i و i340 xDrive.

كان من المنتظر وصول الفئة الثالثة في 9 مارس وبسعر يبدأ 153,500 ريال في الأسواق العالبمية كما أعلنت الشركة الأم مع الكشف عن السيارة، ولكن وفقاً للمصدر، سيكون سعر الفئة الثالثة عند إطلاقها أعلى من المتوقع وسيبدأ من +200 ألف ريال، حيث أن الوكيل سيطلق فئات بمواصفات عالية ولن تتوفر الفئات الأساسية إلا لاحقًا.