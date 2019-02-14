كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. بي ام دبليو تكشف عن "X3 M" و "X4 M" الجديدتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت شركة بي إم دبليو عن الأجيال الجديد من سيارتيها الرياضيتين، 3X M وX4 M، ولمزيد من الإثارة فقد كشفت الشركة عنهما برزمة Competition.

تحمل السيارتان واجهتين متشابهتين تتميزان بسيمى سيارات M من بي إم دبليو، مداخل الهواء رياضية بلون أسود وتتوفر بالكربون فايبر. وفيما تأتي X3 M بتصميم SUV تقليدي في النصف الخلفي، فإن X4 M تأتي بتصميم كوبيه مميز، وتحمل السيارتين مصابيح مشدودة ومخارج عادم رياضية.

في الداخل تحمل السيارتان نفس الكونسول والمقاعد الأمامية الرياضية التي تتوفر بخيارات متعددة من الجلود والأقمشة الرياضية، ولأنهما فئات الأداء العالي فإن وحدة التحكم بناقل الحركة وإعدادات القيادة تأتي بتصميمها المختلف. ويتوفر الكربون فايبر لمنح السيارتين المظهر الرياضي الفاخر المطلوب.

ننتقل إلى حجرة المحرك لنجد محرك 6 سلندر ثنائي التيربو ينتج 473 حصان لـ X4 M و X3 M، وترتفع قوة المحرك إلى 503 حصان مع رزمة Competition الاختيارية، وتحمل السيارتان نظام توجيه M ونظام تعليق M ونظام قرص تفاضلي M، وأنظمة مكابح عالية الأداء قياس 395 ملم في الأمام و 370 ملم في الخلف.

ما تزال X3 M و X4 M سيارتي بي إم دبليو فاخرتين بعد كل شيء، بالتأكيد لم تنس الشركة تزويدهما بنظام صوتي فاخر، يأتي من هارمن كاردون، وزودتهما كذلك برزمة مساعدة السائق النشطة ونظام التحذير من التصادمات ومكابح الطوارئ.