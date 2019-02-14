“دراسة” J.D. Power تكشف عن شركات السيارات الأكثر اعتمادية لعام 2019

الخليج ٣٦٥ نت – في حين يعتقد أغلب الأشخاص أن تحمل تكلفة السيارات الفاخرة مرتفعة الثمن بدلاً من السيارات الاقتصادية الأكثر شعبية سينتج عنه الحصول على معدلات اعتمادية أعلى خلال الأعوام اللاحقة، إلا أن أحدث دراسات وكالة J.D. Power الأمريكية لمعدل اعتمادية السيارات 2019 تشير لتفوق السيارات التقليدية على نظيرتها الفاخرة بفارق بسيط فيما يتعلق بعدد المشكلات التي تظهر بها خلال الفترة ذاتها، وذلك للمرة الأولى على الإطلاق.

تظهر لنا الدراسة ظهور 141 مشكلة لكل 100 سيارة فاخرة، في حين واجهت السيارات التقليدية 135 مشكلة فقط، حيث عقدت هذه الدراسة بين شهري أكتوبر وديسمبر 2018 بناء على ردود 32,952 من الملاك الأصليين لسيارات موديل 2016.

ولكن على الرغم من كون فئة العلامات الفاخرة بشكل عام تواجه أعطال أكثر في المتوسط، نجد أن علامة لكزس الفاخرة تستمر للعام الثامن على التوالي بالتربع على عرش معدل الاعتمادية، حيث واجهت سياراتها 106 عطل/100 سيارة فقط، كما جائت بورش الفاخرة أيضاً في المركز الثاني مع تويوتا، بعد أن واجهت سياراتها 108 عطل/100 سيارة.

أما فيما يتعلق بجائزة الطراز الأعلى اعتمادية حسب هذه الدراسة، فقد فازت بها بورش 911، وذلك بعد أن قل معدل الأعطال فيها بنسبة 4% مقارنة بالدراسة السابقة، لتكون هذه أيضاً هي المرة الأولى منذ 30 عاماً التي تتغلب فيها العلامات الألمانية على المتوسط العام لعدد الأعطال في كل 100 سيارة بالدراسة الأمريكية المعروفة.

كانت كرايسلر الأمريكية في الوقت ذاته هي العلامة الأكثر تحسناً بعد انخفاض عدد الأعطال لكل 100 من سياراتها بقدر 65 مشكلة، متبوعة بعلامة ميني التي انخفضت بقدر 34 عطل ثم سوبارو بتحسن واضح على هيئة وجود 31 عطل أقل من السابق.

هذا وفي نهاية القائمة، أتت فيات التي تعاني سياراتها من 249 عطل/100 سيارة، متبوعة بلاند روفر التي عانت 221 عطل/100 سيارة، ليتبع هؤلاء بشكل مفاجيء علامة فولفو السويدية التي يبدو أن موديلاتها لعام 2016 تعاني من 204 عطل/100 سيارة.

ترتيب شركات السيارات:

أفضل السيارات لكل فئة: