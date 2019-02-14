الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت شركة إيرباص الأوروبية عن إيقاف تصنيع طائرات الإيرباص A380 العملاقة، وذلك بحلول عام 2021 الذي سيشهد تسليم آخر طائرة لهذا المشروع.
وكان ذلك بعد أن أعلنت “طيران الإمارات” في بيان رسمي عن صفقة لشراء 40 طائرة طراز إيرباص A330neo، و30 طائرة طراز A350-900 بقيمة تتجاوز 21 مليار دولار، أردفه إعلان إلغاء طلبية 39 طائرة طراز A380.
وكان إلغاء الطلبية بسبب عدم الوصول لحل لتحسين محركات الطائرة، وهو ما كانت تُطالب به “طيران الإمارات”.
كانت هذه تفاصيل خبر إيقاف تصنيع طائرات إيرباص A380 عقب إلغاء الإمارات طلبيتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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