بنتلي بنتايجا سبيد أسرع SUV في العالم تنطلق رسمياً

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت بنتلي رسمياً عن بنتايجا سبيد، والتي تعتبر نسخة الأداء من الـ SUV الفاخرة القوية بالفعل.

تدّعي بنتلي بأن بنتايجا سبيد هي أسرع SUV في العالم حيث سرعتها القصوى 305 كم/س، ما يعني أنها أسرع بمقدار 1 كم/س مقارنة بلامبورجيني اوروس.

تستمد طاقتها عبر نسخة محدثة من المحرك مزدوج التيربو 6 لتر 12 سلندر W قوة 635 حصان وعزم دوران 900 نيوتن متر، ما يطلقها من 0-100 كم/س خلال 3.9 ثوان، أي بزيادة 26 حصان وتحسّن 0.2 ثانية بالتسارع.

لدى خارجية بنتايجا مزايا تصميمية خاصة تفرقها عن الموديل القياسي، حيث أصبحت المصابيح والمصدات والشبك داكن، الجنوط خاصة 22 إنش، العتبات الجانبية بلون الجسد، الجناح الخلفي أكثر بروزاً، كما هنالك شارة Speed للدلالة على تميزها.

يستمر الطابع الداكن في الداخلية مع جلد ألكانتارا تطريزه على شكل ألماس، كما هنالك شارات Speed معدنية ومضيئة.

أجريت تحسينات بالشاصيه حتى يقدم نمط سبورت استجابة أفضل على الطريق، بالإضافة إلى تحديث التعليق الهوائي، تحسين العادم حتى يصدر طرباً أفضل، مكابح سيراميك اختيارية أكبر حجماً وأكثر قوة.

هذا وسيتم عرض بنتلي بنتايجا سبيد الجديدة أمام العالم في معرض جنيف للسيارات 2019، وحتى الآن لم يتم الكشف عن سعرها.