“بالفيديو” انهيار أرضي بجدة يتسبب في سقوط سيارة وشاحنة وإصابة السائقين

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الخليج ٣٦٥ نت – انتشرت صور ومقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهرت حدوث انهيار أرضي مفاجىء بطريق مكة القديم المقابل لبلدية أم السلم الفرعية بجدة، تسبب في سقوط سيارة وشاحنة داخل الحفرة وإصابة السائقين.
وكان ذلك الانهيار الأرضي بسبب تسرب میاه تحلیة من أنبوب تابع لشركة المیاه الوطنیة، مما تسبب في حالة غضب بين مواطني المنطقة مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن الأمر.
يُذكر أن تسرب المیاه بدأ في الظهور قبل انھیار الشارع بیومین، وقد تقدم المواطنون بالمنطقة ببلاغات للجهات المعنية، ولكن لم يحدث أي تحرك.
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