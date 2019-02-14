“بالفيديو والصور” فورد ابتكرت سرير ذكي يستخدم تقنية بسياراتها

الخليج ٣٦٥ نت – تشير أحدث الدراسات لكون واحد من كل أربعة أشخاص متزوجون ينامون بشكل أفضل وحيدين بعيداً عن شركائهم، حيث أن السبب خلف ذلك هو قيام أحد الشخصين عادة يستولي على مساحة نوم الشخص الآخر بشكل مزعج، ما يجعل فكرة النوم المريح مهمة صعبة، حتى أن العديد من المتزوجين الجدد بعدة دول أصبحوا يتفقون على النوم في أسرة منفصلة لتفادي المشاجرات غير الضرورية، ولكن يبدو أن فورد تحاول حل هذه المشكلة بطريقة مبتكرة من خلال تقنية البقاء في الحارة.

أعلنت فورد مؤخراً عن تقديمها سرير جديد يعمل على إبقاء كل من الفردين النائمين في مساره الخاص به، بشكل مستوحى من تقنية مساعد البقاء في الحارة المتاحة في مختلف موديلات الشركة الحالية، والتي تستخدم كاميرا مخصصة لمعرفة حدود الحارة المرورية بمختلف الطرق وتحذير السائق في حالة أوشك على الخروج عنها لتفادي الاصطدامات.

هذا وفيما يتعلق بسرير فورد الجديد، فهو يستخدم تقنية مشابهة تعمل من خلال مستشعرات ضغط تقوم برصد انتقال أي من الفردين النائمين على السرير للمساحة الخاصة بالشخص الآخر، حيث يتم بعد ذلك إعادة الشخص برفق إلى مكانه السابق بمساعدة حزام ناقل، حيث يمكن مشاهدة فيديو تجريبي له بالأسفل.