مكلارين تطلق سيارتها الجديدة “ام سي ال 34” لموسم 2019

الخليج ٣٦٥ نت – أوبرا – كشف فريق مكلارين العريق عن سيارته الجديدة “ام سي ال 34” والتي ستخوض بها غمار منافسات موسم 2019 للفورمولا1 في مقره الرئيسي في مدينة ووكينغ، بريطانيا عبرحسابه في اليوتيوب حيث تابعه الاف عشاق الفورمولا 1 حول العالم في بث مباشر مسجل.



وظهرت السيارة بألوانها السابقة للموسم الماضي متميزة باللون الأزرق الطاغي في الأجنحة الأمامية والخلفية للسيارة عن سابقتها مع وجود التعديلات التي طرأت على جميع سيارات الفرق لهذا الموسم وفق القوانين الجديدة تشمل تضمين الأجنحة الأمامية والخلفية تتميز ببساطة أكثر في اللوائح التقنية.

وبدا الفريق الذي يتكون تشكيلته من السائقين اليافعين متفائلا وهما السائق البريطاني المستجد لاندو نوريس الآتي من بطولة الفورمولا 2 والسائق الإسباني كارلوس ساينز الإبن.

ويسعى الفريق الذي يتسابق بوحدة طاقة رينو منذ 2018 في عصر المحركات الهجينة للفوز والعودة الى منصات التتويج وخاصة بعد معاناة دامت لثلاث أعوام (2015-2017) مع وحدة طاقة هوندا وإنهاء الشراكة بين حظيرة ووكينغ والصانع الياباني،

والتزوّد بوحدة طاقة فرنسية لموسم 2018.

وأنهى الفريق في مركزٍ أفضل مما كانت في الأعوام التي تسابقت بمحرك هوندا إذ إكتفت في المركز السادس في ترتيب الصانعين لموسم 2018.

ويبدأ مكلارين موسمه الثاني مع رينو مع الإعلان رسميا لبعض التعاقدات الفنية والإدارية الكبيرة على متن الفريق العريق، أبرزها مدير الإدارة الفنية السابق جيمس كي الذي وقع لمنصب المدير الفني الحالي لمكلارين. وأندرياس سيدل، مدير فريق بورشه السابق لفئة LMP1، ليصبح المدير الإداري لمكلارين .

قال زاك براون، المدير التنفيدي لمكلارين: “أعتقد أن لدينا موهبة متميزة. الجميع سيكون متحمس جدا لرؤيتنا على شبكة الإنطلاق في أستراليا.

وأضاف: “أعتقد أننا حصلنا على اثنين من السائقين الشباب ذو سرعة فائقة على مضمار السباق”

فهل ستتمكن مكلارين من العودة إلى الطريق الصحيح مع مقاتلتة بتشكيلة السائقين والإدارة الفنية الجديدة لموسم 2019؟







