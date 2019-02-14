كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاصفة سرعتها 40 كم خلال ساعات.. نصائح مهمة لتجنب الحوادث أثناء القيادة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذر محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من تعرض البلاد لعاصفة سرعتها 40 كم خلال الساعات القادمة، يتبعها سقوط أمطار على السواحل الشمالية ومناطق الوجه البحري والقاهرة ومحافظات شمال الصعيد، ما بين متوسطة وشديدة على السواحل الشمالية ومتوسطة في المناطق الداخلية. وقال شاهين في تصريحات صحفية اليوم الخميس، إن الرياح تبلغ سرعتها 40 كيلو مترًا في الساعة والرؤية 6 آلاف، ويزداد نشاط الرياح بعد ظهر اليوم لتقل الرؤية بعد الظهر اليوم أيضا، موضحا أن الهيئة أبلغت الحكومة من خلال البيانات الصادرة بجميع التفاصيل المتوقعة خلال الساعات المقبلة.

ولتفادي مخاطر الحوادث أثناء قيادة السيارة في الأجواء العاصفة، إليكم مجموعة من النصائح المهمة التي يجب اتباعها أثناء القيادة:-

فحص الإطارات

احرص على فحص إطارات سيارتك قبل الخروج في حال معرفتك بوجود عاصفة ترابية؛ فالإطارات الأربعة بالإضافة إلى الإطار الاحتياطي يجب أن تكون حالتها العامة جيدة.

مسافة الرؤية

احرص على ترك مسافة لا تقل عن 300 متر من السيارة التي تتقدمك بالطريق لرؤية واضحة وتفادي الاصطدام المفاجئ.

إضاءة المصابيح

يجب إضاءة "المصابيح الأمامية" و"مصابيح الضباب" حتى تسمح لقائدي المركبات الأخرى برؤيتك من مسافة بعيدة.

التوقف المفاجئ

ينصح خبراء المرور بتفادي الاستخدام المفاجئ للفرامل في الأجواء العاصفة، لعدم التعرض لخطر الاصطدام بالسيارات الأخرى المحيطة.

إحكام غلق الزجاج

يجب إحكام غلق زجاج السيارة؛ حتى تتجنب دخول أي عوائق أو حطام متطاير يكون أمامك على الطريق إلى المقصورة.

ماسحات الزجاج الأمامي والخلفي

تأكد من أن مساحات الزجاج تعمل بشكل جيد وتفقد ماء الماسحات قبل الخروج في العاصفة. وأثناء القيادة يجب تشغيلها بشكل مستمر لتحسين مستوى الرؤية وعدم تكاثر الغبار والأتربة على سطح الزجاج الأمامي.

التوقف عن القيادة

ينصح خبراء السلامة بالهيئة الألمانية بالتوقف إلى جانب الطريق في حال زاد معدل سرعة الرياح؛ حيث إن الاستمرار في القيادة قد يعرض السيارة إلى الاصطدام بالحطام أو الانقلاب.

استخدام الهاتف المحمول

التحدث بالهاتف المحمول أثناء القيادة في الأجواء العاصفة يزيد من مخاطر التعرض للحوادث. وعند استخدامه للطوارئ يجب أولًا التوقف بعيدًا عن الطريق.

الانشغال عن مراقبة الطريق

تحذر الإدارة العامة للمرور من الانشغال عن مراقبة الطريق أثناء القيادة، فذلك قد يعرض سائق السيارة مرافقيه وحتى السيارات المحيطة بخطر داهم.

استخدام الإشارات

يجب استخدام الإشارات الدالة على الانحراف يمينًا أو يسارًا أو التوقف في الوقت المناسب وبمدة سابقة للانحراف، وذلك تفاديًا للاصطدام بالسيارات القادمة من الخلف.

