مرسيدس اس كلاس 2021 تظهر أثناء اختبارها بشاشة ضخمة

الخليج ٣٦٥ نت – كما يبدو فقد نقلت صانعات السيارات حرب القوة الحصانية إلى نوعية منافسة جديدة.

بناءً على أحدث السيارات التي أطلقت خلال الأعوام المنصرمة، فإن المنافسة تتمحور حول السيارة صاحبة أكبر شاشة معلومات ترفيهية، وهو ما تنوي مرسيدس الالتزام به؛ حيث ظهرت S-Class 2021 أثناء اختبارها للتو بشاشة مركزية عملاقة.

تعتبر الصور التي لدينا هي الأولى من نوعها التي تكشف داخلية S-Class، وحقيقة لا نستطيع تحديد مدى ضخامة الشاشة التي يبدو أنها أضخم حتى من آيباد برو 12.9 إنش الذي يعتبر أكبر تابلت في العالم.

إذا نظرت عن كثب ستجد بضعة أزرار مادية بأسفل الشاشة للتحكم بأنماط القيادة، أضواء الانتظار، رفع وتقليل الصوت، ووظائف أخرى لا يمكننا تحديدها.. لكنه فعلياً أغلب الوظائف سيكون ممكناً الوصول إليها عبر الشاشات المتضمنة نظام المعلومات الترفيهي وعدادات القياسات الرقمية، مع الأخذ بالاعتبار أن بقيّة المقصورة لا تزال مغطاة.

واضح للغاية في خارجية نموذج S-Class أنه يمتلك مصابيحاً أمامية وخلفية إنتاجية تم الانتهاء تصميمها، لكننا لا نستطيع تحديد شكلها بسبب التمويهات الكثيفة.

سيتم تدشين ليموزين مرسيدس الرائدة خلال العام المقبل بالمستوى الثالث من القيادة الذاتية، ما يعني قدرتها على قيادة نفسها بنفسها في بعض الحالات، كما ستتوفر حصرياً بمحركات هايبرد 3 لتر أو 2.9 لتر 6 سلندر، بالإضافة إلى نسخ PHEV هايبرد بالقابس يمكنها السير باستخدام الكهرباء على مدى 100 كم.

وأخيراً ستدشّن S-Class نظام الدفع الرباعي 4Matic الجديد كلياً الذي سيوزع عزم الدوران بين العجلات بشكل متغيّر، كذلك سيتوفر نظام تعليق هوائي نشط يعمل جنباً إلى جنب مع نظام 48 فولت يحسّن الاستجابة وكاميرا متطورة تفحص الطريق أمامها باستمرار.

يذكر أنه بجانب S-Class تطور مرسيدس السيدان الفاخرة EQ S الكهربائية بالكامل والتي ستستند على منصة MEA الجديدة المختلفة عن MRA المحدّثة التي ستستخدمها S-Class القادمة.