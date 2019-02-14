"مازيراتي" تكشف عن مفاجآت تتعلق بخططها المستقبلية

كتب: باسل الحلواني

تعتزم عملاق صناعة السيارات "مازيراتي"، إنتاج سيارات رياضية فارهة متعددة الاستخدمات، وذلك خلال النصف الأول من العام المقبل.

وجاء إعلان "مازيراتي"، عن خططها المستقبلية، على هامش اجتماع عقده هيرالد جاي ويستر، الرئيس التنفيذي لشركة "مازيراتي"، مع بالما كوستي، المستشارة الحكومية للأنشطة الإنتاجية في إقليم إميليا رومانيا، وعددًا من القيادات، أبرزهم جيان كارلو موزاريلي عمدة مودينا، بالإضافة إلى ممثلي النقابات لمناقشة مستقبل مصنع

"مازيراتي" في "مودينا".

ووفقاً لبيان صادر عن الشركة، حصلت "سيارات الوفد"، على نسخة منه، فإن هذه الاجتماعات أكدت على الرسالة الاستراتيجية للمصنع التي نصت عليها خطة "مجموعة فيات كرايسلر أوتوموبيلز" الصناعية عام 2018، والتي تعاد مراجعتها حالياً، إذ سيتم تكريس المصنع لإنتاج السيارات الرياضية عالية الأداء والتقنية انسجاماً مع قيم وتقاليد "مازيراتي" التي

تمارس نشاطها في مودينا منذ عام1939.

وقال البيان إن ذلك سوف يساعد على توظيف خبرات فريق إنتاج سيارات "مازيراتي" التي تتطلب إمكانيات ودورة تصنيع خاصة يتضافر فيها الابتكار والحرفية مع الاهتمام الصارم بالتفاصيل وتطبيق أعلى معايير الجودة ليتم تصنيع منتجات حصرية فريدة تمثل فخر الصناعة الإيطالية حول العالم.

وأكد هيرالد جاي ويستر، الرئيس التنفيذي للشركة، على الدور المحوري لمصنع مودينا ضمن خطة "مازيراتي" الصناعية 2018 – 2022، كاشفاً عن استمرار الإنتاج، وتطبيق الخطة التي تسعى لتحديث وتجديد خطوط الإنتاج تمهيداً لإطلاق الطرازات الجديدة.