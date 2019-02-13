يجب على قائد السيارة إضاءة المصابيح بهذه الحالات

الخليج ٣٦٥ نت – نشرت الإدارة العامة للمرور عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، الحالات التي يجب على القائد إضاءة السيارة فيها، وهي كالتالي: أثناء السير ليلًا على أي طريق مجهز بإنارة عامة أو غير مجهز.

نهارًا عند وجود ضباب كثيف أو عواصف رملية تحجب الرؤية “استخدام أنوار التلاقي (النور المنخفض)”.

على قائدي المركبات المزودة بأنوار خاصة للضباب استخدامها فقط في حالة وجود ضباب أو سقوط ثلج أو أمطار غزيرة.

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