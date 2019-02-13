“بالفيديو والصور” مرسيدس AMG تطلق مجموعة حقائب سارت عليها سيارتها GT R

الخليج ٣٦٥ نت – يفضل العديد من الأشخاص امتلاك الحقائب الفاخرة القادمة أحياناً بتوقيع إحدى العلامات الشهيرة، ونظراً للأسعار الباهظة التي تأتي بها هذه الحقائب عادة، يحاول أصحابها الحفاظ عليها من التعرض لأي حادث، إلا أن مرسيدس AMG قررت إثبات تميزها عبر التعاون مع شركة Destroy vs. Beauty الألمانية لصنع المنتجات الجلدية بشكل مبتكر، وذلك من خلال دهس GT R قطع من الجلود لصنع حقائب تحمل آثار أفضل سياراتها الرياضية، وكأنها توقيع خاص بها.

على الرغم من مدى غرابة الفكرة، إلا أن مرسيدس حققت هدفها من المشروع بالفعل وبدأت بطرح الحقائق للبيع تحت اسم المجموعة المحترقة أو BurnOut Collection.

حسب موقع Destroy vs. Beauty، أمضت صانعة الجلود الفاخرة عامين في تطوير المواد المضادة للتمزق كي تتحمل أثر إطارات السيارة الرياضية عالية الأداء دون ان تتضرر.

هذا وتتضمن المجموعة الناتجة عن هذا العمل المبتكر عدد كبير من حقائب اللاب توب والمحافظ الرجالية إلى الحقائب المخصصة للسيدات أو حتى السفر التي تحمل جميعاً توقيع آثار إطارات AMG GT R الأصلية، حيث تبدأ أسعارها من 180 يورو (760 ريال) للمحافظ الرجالية، وصولاً إلى 680 يورو (2,890 ريال) لحقائب اليد المخصصة للسفر، ويمكن مشاهدة الفيديو أدناه لرؤية عملية التصنيع بالكامل.