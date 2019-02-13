فيليبي نصر” البرازيلي الرابع في بطولة الفورمولا إي”

الخليج ٣٦٥ نت – أوبرا – عاد البرازيلي سائق الفورمولا 1 السابق فيليبي نصر الى منافسات فئة السباقات الأحادية المقعد وبالتحديد الى بطولة الفورمولا إي ليحل مكان ماكسيميليان غونتر في فريق دراغون إبتداً من جولة المكسيك نهاية هذا الأسبوع، الجولة الرابعة من سباقات السلسة الكهربائية.
وكان فريق دراغون الأمريكي قد أعلن في وقت سابق أنه يتوقع أن يقود نصرالى جانب الأرجنتيني خوسيه ماريا لوبيز في مكسيكو سيتي بعد أن أكمل غونتر ثلاث جولات مع الفريق لموسم 2018 – 2019
وأعرب البرازيلي عن فرحته بالإنضمام للفريق قائلاً: “أشعر بسعادة غامرة للانضمام إلى فريق التنين في سباق مكسيكو سيتي.”
يذكر أن نصر إنضم الى فريق ويليامز في عام 2014 وفريق ساوبرأنذاك، لعامي 2014 و2015 في بطولة الفورمولا واحد.
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