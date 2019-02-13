الخليج ٣٦٥ نت – أعلن المتحدث باسم لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا، عن المسودة النهائية لاتفاق أربعين دولة على رأسها اليابان والاتحاد الأوروبي -ولا تتضمن الولايات المتحدة أو الصين- لتزويد السيارات الجديدة بنظام الكبح الآلي اعتباراً من العام القادم.
وسيتم تطبيق هذا الإجراء على السيارات في السرعات المنخفضة “60 كيلومتراً في الساعة أو أقل”، وسيؤثر فقط على نحو 20 مليون سيارة جديدة تباع في أسواق الدول الموقعة وليست تلك الموجودة بالفعل على الطرق اليوم؛ سعياً لخفض حوادث الطرق.
وستتطلب هذه الضوابط تزويد جميع السيارات بأجهزة استشعار تراقب مدى قرب المشاة أو الأجسام، ويمكنها تشغيل المكابح تلقائياً إذا كان التصادم وشيكاً ولم يتخذ السائق رد الفعل في الوقت المناسب.
كانت هذه تفاصيل خبر 40 دولة تتفق على تزويد السيارات بمكابح أوتوماتيكية ابتداءً من 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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