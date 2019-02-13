تعرف على إطارات السيارات المصفحة التي تتحمل طلقات الرصاص

الخليج ٣٦٥ نت – تستخدم بعض الشركات مثل بي ام دبليو ومرسيدس إطارات Run-Flat لبعض طرازات سياراتها كوسيلة للوصول إلى المنزل حتى لو عانى الإطار من ثقب، لكن لا تزال باقي الشركات المصنعة للسيارات تدرس إمكانية استبدال إطاراتها العادية بإطارات Run-Flat، وخلال السطور التالية سنوضح تاريخ استخدام إطارات Run-Flat، وكيفية عملها وأنواعها.

تبرز أهمية إطارات Run-Flat في إمكانية استخدامها والسير عليها بدون احتوائها على الهواء، ولقد بدأ استخدامها في عام 1930 من قبل ميشلان للاستخدام العسكري، وكانت الإطارات تمتلك بطانة رغوة داخلية شبه مضادة للرصاص يمكن أن تدعم وزن السيارة، لكن كانت الإطارات مكلفة جداً، وتوقف إنتاجها بصورة موسعة حينها.

عاودت فكرة استخدام إطارات Run-Flat مرة أخرى في الخمسينات، وتم تصنيعها لسيارات كرايسلر وتم تدعيم الإطارات وقتها ببطانة داخلية خاصة يمكن أن تحمل وزن السيارة، ولكن مرة أخرى كان خيارا مكلفا، ثم قدمت دنلوب في السبعينات نظام Denovo، وهو إطار بدعم ذاتي يمكن أن يعمل من دون هواء، وتم عرض التقنية عبر قيادة فيات، وتم قيادة كورفيت بإطارات فارغة من الهواء من الساحل إلى الساحل في الولايات المتحدة، وكانت هذه البداية الحقيقية لاستخدام إطارات Run-Flat.

وتتكون إطارات Run-Flat من ثلاث أنواع وهم كما يلي:

إطارات الدعم الذاتي self-supporting

هذه الإطارات هي الأكثر انتشاراً، لديها جدران جانبية أقوى من المعتاد، بينما هناك دعم داخلي للإطار بحيث تكون قاعدة الإطار الفارغ على الدعم الداخلي بدلا من حافة الإطار، وبالتالي يمنع الضرر.

إطارات الختم الذاتي self-sealing

يتشابه هذا الإطار مع الإطارات التيوبلس، لكنه يعمل بصورة أفضل حيث توجد بطانة داخل الإطار تتفاعل فورا إذا تم إجراء ثقب صغير بواسطة مسمار أو برغي، ويمنع تسرب الهواء في الإطارات، ويمنع الثقوب أن تصبح أسوأ.

إطارات بدعم إضافي

وهي الإطارات التي تستخدم في العربات العسكرية والمدرعة، تتميز بتعزيز كيفلر يمكن أن يقاوم الثقوب، بل الرصاص أيضاً، في حين الدعم الداخلي يمكن أن يحمل وزن السيارة أيضا، لكنها مكلفة جداً وتستهلك الكثير من الوقود.

إطارات run-flat الحديثة

تم مراعاة تصميم إطارات Run-flat الحالية بقوة كبيرة في الجدران الجانبية، مع دعم داخلى للإطار، مع إضافة نظام مراقبة ضغط الهواء، لكي يتم تنبيه السائق في حال إصابة الإطار بثقب، ليخفض سرعة السيارة إلى 50 كم في الساعة، حتى لا يقوم الثقب بإتلاف الإطار في حال عدم إصلاحه.

أسعار إطارات Run-flat بشكل عام أعلى مما هي عليه الإطارات التقليدية من نفس الحجم، وإذا قررت استبدال إطار Run-flat تالف بإطار من النوع التقليدي، عليك أن تبدل الإطارات الأربعة في السيارة، لذا فإنك لن تجدها سوى في السيارات المصفحة.