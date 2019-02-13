تعرف على سعر اطارات بوجاتي شيرون

الخليج ٣٦٥ نت – من المعروف أن بوجاتي شيرون تمتاز بأداء مبهر لا يضاهى، حيث أنها مصممة لتكون هايبركار فائقة بقوة 1,500 حصان و1,600 نيوتن.متر من عزم الدوران، وذلك بفضل محركها الهائل من نوع W16 رباعي التيربو، إلا أن هذه القدرة المرعبة تجعلها تحتاج لإطارات من نوع خاص أيضاً بشكل باهظ التكلفة، فدعونا نتعرف على سعرها.

بالنظر لكون بوجاتي شيرون تأتي بسعر 3 مليون دولار (11.25 مليون ريال)، فمن المتوقع أن يكون ملاكها قادرين على تحمل نفقاتها الهائلة، ولكن رغم ذلك لايزال من المذهل معرفة أن تكلفة تغيير إطاراتها الأربعة في حدود 20,000$ (75,000 ريال) دون احتساب تكلفة الجنوط، وهو ما يكفي لشراء سيدان متوسطة مثل تويوتا كامري.

هذا ودعونا لا ننسى أن بوجاتي شيرون قادرة على بلوغ سرعة 420 كم/س، مع تسارع حتى 100 كم/س خلال 2.4 ثوان، إضافة لاستطاعتها الوصول إلى سرعة 320 كم/س خلال 14 ثانية، حيث حققت مؤخراً رقم قياسي بالتسارع من 0 إلى 400 كم/س ثم التوقف تماماً مرة أخرى خلال 41.96 ثانية فقط.