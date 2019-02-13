كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دودج تشالنجر هيلكات Redeye تتحدى تشالنجر ديمون في سباق تسارع مثير (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعد أن أطلقت دودج فئتها الأقوى من تشالنجر، هيلكات Redeye، تناقلت الأنظار حولها خصوصاً إذا قورنت مع أقوى فئات تشالنجر على الإطلاق ديمون والتي كانت محدودة الإنتاج بعدد 3,300 سيارة فقط بيعت كاملة في فترة وجيزة. فكيف سيكون أداء Redeye أمام ديمون في سباق التسارع؟

حيث تمتلك هيلكات Redeye محرك V8 سعة 6.2 لتر سوبرتشارج بقوة 797 حصان و 958 نيوتن-متر من عزم الدوران. بينما تمتلك ديمون نفس المحرك و لكن بقوة 840 حصان و عزم يصل الى 1,043 نيوتن-متر من عزم الدوران.