كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سكودا ستكشف عن سيارة "SUV" كهربائية اختبارية في معرض جنيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت سكودا عن صور تشويقية لسيارتها Vision iV الاختبارية القادمة بعد أسابيع في معرض جنيف الدولي للسيارات. ستكون Vision iV سيارة SUV كهربائية مبنية على قاعدة عجلات MEB الخاصة بمجموعة فولكس واجن، وتلمح لسيارة إنتاجية ستأتي قبل 2025. ويلمح النسخة الاختبارية لتصاميم مستقبلية رياضية. تخطط سكودا لطرح 6 سيارات كهربائية بالكامل قبل 2025 وذلك ضمن خطط مجموعة فولكس واجن لتوسيع إنتاجها من السيارات الكهربائية.

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