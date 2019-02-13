ابل ابتكرت تقنية فتح وتشغيل السيارة ببصمة الاصبع والوجه

الخليج ٣٦٥ نت – مع التقدم التقني الهائل في الفترة الأخيرة، أضافت شركات السيارات العالمية الكثير من التقنيات الحديثة للسيارات من أجل سهولة قيادتها وتوفير مزيد من وسائل الأمان لها، ومن التقنيات الحديثة الخاصة لفتح السيارات الحديثة استخدام الجوالات لذلك.

إلا أن هيونداى تعمل مؤخراً على تطوير تقنية يمكنها فتح وتشغيل السيارات ببصمة الإصبع، لكن من المنتظر أن تظهر هذه التقنية للعلن في نهاية العام الجاري.

ونظراً للأهمية الشديدة لزيادة الحاجة لتأمين السيارات ضد السرقة، لمواجهة التقنيات الحديثة التي يستخدمها اللصوص الفترة الأخيرة في سرقة السيارات، تعمل آبل على تطوير التقنيات التي لديها لفتح قفل الجوالات وهي تقنيات Face ID و Touch ID، لكي يتم بها فتح أبواب السيارات الحديثة.

حيث حازت آبل مؤخراً على براءة اختراع تستخدم القياسات الحيوية بما في ذلك البصمة وملامح الوجه لتأمين وفتح السيارة، وهو ما يزيد من وسائل الأمان للسيارة ضد السرقة، كما يمهّد الطريق لتعدد السائقين، بحيث يتم إنشاء حسابات منفصلة لكل سائق مع ربطها بإعدادات الموسيقى وأكثر من ذلك.