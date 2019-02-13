ريد بل تكشف عن “آر بي15” الجريئة بمحرك هوندا الجديد

الخليج ٣٦٥ نت – أوبرا – في مظهر جديد دراماتيكي، كشف فريق ريد بل المشارك في بطولة الفورمولا 1 عن الوان سيارة “آر بي 15” الجديدة اللافتة للأنظار بالألوان الزرقاء والحمراء – وهو انحراف حاد عن المظهر السابق للفريق عبر حسابه في التويتر والتي ستخوض غمار سباقات موسم 2019 علما بأن هذه الكسوة تعتبر بالمؤقتة كما تعودنا من الفريق النمساوي وذلك للتمويه في محاولة لإخفاء أسراره الأيروديناميكية.



وستتسابق سيارة ريد بل بشراكة يابانية لتزويدها بوحدة طاقة جديدة “هوندا” هذا العام لأول مرة، وقد حقق الفريق الذي يتسابق بالهوية النمساوية الفوز بلقب الصانعين والسائقين أربع مرات متتالية بين عامي 2010 و 2013 بعدها كافحت لمواكبة سيارات المرسيدس والفيراري وإظهار المنافسة الشرسة منذ ظهور عصر التوربيني الهجين في الفورمولا 1 وهو ما جعل الفريق لتغيير محركه رينو السابق الى هوندا.

