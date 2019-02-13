كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد تحذيرات الأرصاد.. نصائح هامة لتفادي الحوادث أثناء قيادة السيارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذر خبراء هيئة الأرصاد الجوية من العاصفة الترابية التي تتعرض لها البلاد غدا، حيث تؤدي هذه الأجواء إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية ويزيد من صعوبة قيادة السيارات وارتفاع مخاطر حوادث السير وخاصة بالطرق السريعة والمفتوحة.

ولتفادي تلك المخاطر، إليكم مجموعة من النصائح المهمة التي يجب اتباعها أثناء القيادة في الأجواء العاصفة:-

فحص الإطارات

احرص على فحص إطارات سيارتك قبل الخروج في حال معرفتك بوجود عاصفة ترابية؛ فالإطارات الأربعة بالإضافة إلى الإطار الاحتياطي يجب أن تكون حالتها العامة جيدة.

مسافة الرؤية

احرص على ترك مسافة لا تقل عن 300 متر من السيارة التي تتقدمك بالطريق لرؤية واضحة وتفادي الاصطدام المفاجئ.

إضاءة المصابيح

يجب إضاءة "المصابيح الأمامية" و"مصابيح الضباب" حتى تسمح لقائدي المركبات الأخرى برؤيتك من مسافة بعيدة.

التوقف المفاجئ

ينصح خبراء المرور بتفادي الاستخدام المفاجئ للفرامل في الأجواء العاصفة، لعدم التعرض لخطر الاصطدام بالسيارات الأخرى المحيطة.

إحكام غلق الزجاج

يجب إحكام غلق زجاج السيارة؛ حتى تتجنب دخول أي عوائق أو حطام متطاير يكون أمامك على الطريق إلى المقصورة.

ماسحات الزجاج الأمامي والخلفي

تأكد من أن مساحات الزجاج تعمل بشكل جيد وتفقد ماء الماسحات قبل الخروج في العاصفة. وأثناء القيادة يجب تشغيلها بشكل مستمر لتحسين مستوى الرؤية وعدم تكاثر الغبار والأتربة على سطح الزجاج الأمامي.

التوقف عن القيادة

ينصح خبراء السلامة بالهيئة الألمانية بالتوقف إلى جانب الطريق في حال زاد معدل سرعة الرياح؛ حيث إن الاستمرار في القيادة قد يعرض السيارة إلى الاصطدام بالحطام أو الانقلاب.

استخدام الهاتف المحمول

التحدث بالهاتف المحمول أثناء القيادة في الأجواء العاصفة يزيد من مخاطر التعرض للحوادث. وعند استخدامه للطوارئ يجب أولًا التوقف بعيدًا عن الطريق.

الانشغال عن مراقبة الطريق

تحذر الإدارة العامة للمرور من الانشغال عن مراقبة الطريق أثناء القيادة، فذلك قد يعرض سائق السيارة مرافقيه وحتى السيارات المحيطة بخطر داهم.

استخدام الإشارات

يجب استخدام الإشارات الدالة على الانحراف يمينًا أو يسارًا أو التوقف في الوقت المناسب وبمدة سابقة للانحراف، وذلك تفاديًا للاصطدام بالسيارات القادمة من الخلف.