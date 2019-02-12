نيسان اكس تريل 2019 “صور ومواصفات واسعار” Nissan X Trail

الخليج ٣٦٥ نت – قدمت نيسان اكس تريل 2019 المحدثة مؤخراً لدى وكالات العيسى وبترومين الحصرية في السعودية بعدة مميزات رائعة لتكون واحدة من أفضل سيارات SUV رباعية الدفع العائلية الاقتصادية، فدعونا نتعرف اليوم على أبرز مميزاتها وأسعارها.

الخارجية

تتميز نيسان اكس تريل 2019 بوجود شبك أمامي كبير محاط بمصابيح LED مميزة بجانب أضواء نهارية وضبابية، إضافة لانفراد هيكلها الخارجي بخطوط جريئة توحي بالقوة والصلابة مع مزيد من الهيبة عبر عجلات 19 إنش ودعم الفتح الأوتوماتيكي لباب حقيبة الأمتعة لمزيد من السهولة والعملية.

الداخلية والتقنيات

تقدم نيسان اكس تريل 2019 خيار الحصول على 7 مقاعد في بعض فئاتها، حيث تقدم مساحة رحبة شاسعة تكفي مختلف أفراد العائلة بسعر اقتصادي منافس للغاية، في حين تتضمن أبرز التقنيات نظام ترفيه معلوماتي حديث عبر شاشة لمسية كبيرة تتصل بنظام صوتي فاخر ذو 6 سماعات، إضافة لوجود كاميرا رؤية محيطية، نظام تنبيه من الاصطدامات والبقعة العمياء عبر الرادار، و6 وسائد هوائية.

المحركات والأسعار والفئات

هذا وتتوفر نيسان اكس تريل 2019 بمحرك واحد لجميع فئاتها بحجم 4 سلندر سعة 2.5 لتر يولد قوة 169 حصان و233 نيوتن.متر لعزم الدوران مع ناقل حركة أوتوماتيكي CVT، ما يقدم صرفية ممتازة عند 16 كم/لتر، في حين تأتي مع 5 أو 7 مقاعد عبر 4 فئات لتكون أسعارها كما يلي: