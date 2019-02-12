كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. ميتسوبيشي تكشف عن سيارتها "ASX" موديل 2020 المحدثة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت ميتسوبيشي رسميًا عن ASX موديل 2020 المحدثة "فيس ليفت"، وذلك قبل تدشينها في معرض جنيف للسيارات 2019.

فعلياً هذا يعدُّ أكبر تحديث تحصل عليه ASX منذ 2009، حيث باتت تستخدم لغة التصميم التي رأيناها في أحدث منتجات الشركة مثل إكليبس كروس.

حازت الواجهة الأمامية على لغة تصميم الدرع الديناميكي المتضمنة شبك بارز، مصابيح أمامية جديدة مثل إكليبس كروس، إشارات LED، مصابيح ضباب وكذلك مصد جديد.

اكتسبت الخلفية مصابيح LED ومصد جديد ذو مظهر وعر، بالإضافة إلى تحديثات أخرى يتضمنها 3 ألوان جديدة هي الأحمر، البرتقالي والبني.

شهدت داخلية ASX 2020 تحسينات بينها نظام معلوماتي ترفيهي بشاشة لمسية 8 إنش، نظام ملاحة لكل الفئات، تطبيق بالجوال يمكنك عبره تفقد مستوى الوقود وإطلاعك على أقرب محطة إليك، مواعيد صيانة وفحص السيارة.

هذا وستتاح الـSUV الكبيرة بمحرك بترول MIVEC سعة 2 لتر 4 سلندر بجير 5 سرعات يدوي أو 6 سرعات CVT، مع توفيرها بنسخ دفع أمامي أو رباعي، وصحيح أنه لم يتم إصدار المواصفات لكننا نتوقع أن قوتها ستكون 150 حصان وعزم دوران 195 نيوتن متر، على أن ترتفع إلى 168 حصان بأعلى فئة.

يذكر بأن ميتسوبيشي ASX 2020 متوقع وصولها إلى الأسواق العربية نهاية العام الجاري، ويتوقع أن تسجل ارتفاعاً طفيفاً في أسعارها.