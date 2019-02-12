كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على مواصفات وسعر فولكس فاجن جولف الكهربائية المستعملة في مصر (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

من خلال موقعها الرسمي بدأت شركة ريفولتا ايجيبت مؤخرا في تقديم سيارة فولكس فاجن جولف الكهربائية المستعملة في السوق المصري للسيارات، حيث تبين أن الشركة تقدم موديلات من 2015 إلى 2017، وذلك بسعر يبدأ من 420 ألف جنيه مصري، وضمان لمدة عامين (أو 50 ألف كيلومتر) على البطارية ومحرك السيارة.

جدير بالذكر أن فولكس فاجن قدمت أول نموذج من جولف الكهربائية تحت اسم جولف Blue-e-motion في 2011، وفي 2013 قدمت النسخة النهائية منها بمعرض فرانكفورت للسيارات، حيث قدمت الشركة سيارتها في ذلك الوقت كموديل لعام 2015.

ويحمل موديل 2015 من جولف الكهربائية محرك كهربائي بقوة 115 حصان تقريبا (113.9 حصان = 85 كيلووات) و270 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي بسرعة واحدة فقط، ويتراوح مدى بطارية هذا الموديل من 130 إلى 19 كيلومتر.

وتتميز بطارية المحرك الكهربائي بهذا الموديل بخاصية الشحن السريع، وذلك فقط من خلال أجهزة الشحن الكهربائية السريعة أو الفائقة المخصصة للسيارات، والتي تستطيع شحن 80% من البطارية خلال 30 دقيقة فقط.

أما بالنسبة لموديل 2017 من السيارة فهو يتميز بمدى أفضل، حيث قدمت الشركة الألمانية هذا الموديل في فبراير 2017 بعد تعديله لرفع مدى بطاريته، والذي أصبح يتراوح من 144 إلى 201 كيلومتر، بالإضافة لتقليل وقت شح البطارية باستخدام الشواحن العادية للسيارات الكهربائية.