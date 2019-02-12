ننشر أحدث أسعار طرازات "رينو" في السوق المحلي بعد تطبيق "زيرو جمارك"

كتب: باسل الحلواني

شهدت أسعار السيارات في السوق المصري العديد من التقلبات خلال الفترة الماضية، خاصةً عقب تطبيق الإعفاء الجمركي الكامل، على السيارات أوروبية المنشأ، تنفيذاً لبنود اتفاقية الشراكة الأوروبية.

"سيارات الوفد" تقدم لقرائها، في السطور التالية أحدث أسعار طرازات رينو الفرنسية في السوق المحلي، خلال شهر فبراير، بعد تطبيق الإعفاء الجمركي.

سجلت أسعار السيارة رينو لوجان الفئة الأولى 188 ألف بدلاً من 195 ألفاً، بينما كان سعر الفئة الثانية 213 ألف جنيه بدلاً من 220 ألفاً، أما الفئة الثالثة فبلغ سعرها

225 ألف جنيه بدلاً من 232 ألفاً، بينما أصبح سعر الفئة الرابعة 238 ألف جنيه بدلاً من 245 ألفاً، وجاءت أعلى فئة بسعر 247 ألف جنيه بدلاً من 254 ألفاً.

أما رينو سانديرو فيبلغ سعرها 226 ألف جنيه بدلاً من 231 ألفاً، وانخفض سعر رينو ستيب واي ليصبح 256 ألف جنيه بدلاً من 261 ألفاً.

وشهدت أسعار رينو داستر انخفاضاً كبيراً لفئاتها الثلاث، حيث جاء سعر رينو

داستر الفئة الأولى 302 ألف جنيه بدلاً من 327 ألفاً، أما الفئة الثانية فأصبحت بـ 318 ألف جنيه بدلاً من 345 ألفاً، والفئة الثالثة بـ 341 ألف جنيه بدلاً من 371 ألفاً.

وبلغ سعر رينو ميجان الفئة الأولى 328 ألف جنيه بدلاً 340 ألفاً، وأعلى فئة بـ360 ألف جنيه بدلاً من 373 ألفاً.

وأصبح سعر رينو كادجار الفئة الأولى ر 448 ألف جنيه بدلاً من 458 ألفاً، وأعلى فئة بـ456 ألف جنيه بدلاً من 478 ألفاً.

وكانت الشركة المصرية العالمية للتجارة EIM، وكيل علامة في مصر، قد أعلنت عن أحدث قائمة سعرية، مطلع الشهر الجاري، شملت تخفيضات على جميع طرازات العلامة الفرنسية بمختلف فئاتها.