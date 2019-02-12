كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبير في سوق السيارات: الربح العادل هو 10% والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال أحمد محرز، الخبير في سوق السيارات، إن هناك انخفاض في أعداد السيارات التي تُباع، وبالتالي فإن التجار رفعوا هامش الربح لتعويض ها النقص.



وأضاف "محرز" في مداخلة مع برنامج "أنا الوطن" المذاع على قناة المحور الفضائية، أنه يجب حاليًا أن تنخفض الأسعار، بعد قرار "زيرو جمارك".