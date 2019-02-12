- 1/2
- 2/2
كتب: باسل الحلواني
تعتزم شركة صناعة السيارات الألمانية بي إم دبليو، طرح طراز خاص من أيقونتها الشهيرة الكوبية M850i xDrive، يتمتع بالعديد من المواصفات الخاصة.
وتم طلاء السيارة بطلاء ميتالك مميز، يتخلله بعض العناصر الداكنة، كما يقفهذا الموديل الخاص على جنوط سوداء مصنوعة من معدن خفيف قياس 20 بوصة.
وتتمتع أيقونة "بي إم دبليو"، بمقصورة داخلية فارهة، مكونة من سقف مكسو بفرش
ومن المنتظر أن يتم طرح 400 نسخة فقط من M850i xDrive المميزة، بأسعار تبدأ من 143 ألف و100 يورو.
كانت هذه تفاصيل خبر بي إم دبليو" تطرح نسخة خاصة من أيقونتها الكوبية "M850i xDrive" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.