بي إم دبليو" تطرح نسخة خاصة من أيقونتها الكوبية "M850i xDrive"

M850i xDrive

كتب: باسل الحلواني

تعتزم شركة صناعة السيارات الألمانية بي إم دبليو، طرح طراز خاص من أيقونتها الشهيرة الكوبية M850i xDrive، يتمتع بالعديد من المواصفات الخاصة.

وتم طلاء السيارة بطلاء ميتالك مميز، يتخلله بعض العناصر الداكنة، كما يقف

هذا الموديل الخاص على جنوط سوداء مصنوعة من معدن خفيف قياس 20 بوصة.

وتتمتع أيقونة "بي إم دبليو"، بمقصورة داخلية فارهة، مكونة من سقف مكسو بفرش

ألكانترا، وعجلة قيادة M مكسوة بالجلد، ونظام صوتي فائق، كما يطغى على المقصورة مجموعة من التجهيزات الجلدية، وأشرطة الزينة بطلاء البيانو، وحليات الزجاج للعديد من عناصر الاستعمال.

ومن المنتظر أن يتم طرح 400 نسخة فقط من M850i xDrive المميزة، بأسعار تبدأ من 143 ألف و100 يورو.