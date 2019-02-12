التجارة تستدعي 43 سيارة رولزرويس لهذا السبب

الخليج ٣٦٥ نت – استدعت وزارة التجارة والاستثمار 43 سيارة رولزرويس منهم 20 سيارة كولينان موديلات 2019 و23 سيارة فانتوم موديلات “2017 و2018″، ودعت إلى التحقق من شمول الرقم التسلسلي للسيارة من خلال Recalls.sa. وكان هذا الاستدعاء لخلل محتمل في أحد أنابيب تبريد الزيت، قد يؤدي مع مرور الوقت إلى حدوث تآكل وتلف في الأنبوب. وأكدت الوزارة على ضرورة التواصل مع الوكيل “شركة محمد يوسف ناغي للسيارات”؛ لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.

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