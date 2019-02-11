جي ايه سي جي اس4 2019 “صور ومواصفات واسعار” GAC GS4

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت علامة جي ايه سي مؤخراً عن كروس أوفر GS4 في المملكة العربية السعودية لدى الوكيل الحصري الجميح للسيارات، لذا دعونا نتعرف على مواصفاتها وأسعارها.

تأسست جي ايه سي بعام 1955 وهي سادس أكبر صانعة سيارات على مستوى الصين وتتعاون مع الشركات العالمية في تصنيع سياراتهم مثل هوندا وفيات وتويوتا وميتسوبيشي وايسوزو، لذا فإن GS4 ستقدم تجربة مميزة بكل تأكيد.

تأتي جي ايه سي GS4 على هيئة كروس أوفر ذات تصميم عصري ورياضي بشكل انسيابي للغاية، بداية من مصابيح LED الأمامية ذات الأضواء النهارية، وصولاً إلى عجلات 17 إنش وأبعادها المتوسطة التي تأتي بطول 4.5 متر، عرض 1.8 متر وارتفاع 1.7 متر مع قاعدة عجلات طولها 2.6 متر وحقيبة أمتعة سعتها 450 لتر.

من حيث الداخلية، سنجد مقصورة عصرية ذات مستويات جيدة من عزل ضوضاء الهواء الخارجي، كونسول وسطي ذو شاشة 8 إنش داعمة لأنظمة ملاحة متطورة، إضافة لعجلة قيادة جلدية ذات ملمس ناعم بوظائف متعددة تشمل زر مثبت سرعة.

تتضمن وسائل الأمان وجود 4 وسائد هوائية، أنظمة لمنع انغلاق المكابح وتوزيع قوتها الكترونياً، مساعد بنزول التلال ومستشعرات ركن متصلة بكاميرا خلفية لتجربة اسهل بصف السيارة.

تتاح جي ايه سي GS4 بخيار واحد للمحركات من نوع 4 سلندر تيربو سعة 1.5 لتر ذو قوة 152 حصان و235 نيوتن.متر متصل بناقل أوتوماتيكي ذو دفع أمامي قادر على التسارع حتى 100 كم/س خلال 9.5، مع معدل استهلاك وقود ممتاز يبلغ 15.3 كم/لتر

هذا وتتاح جي ايه سي GS4 2019 في معارض الجميح للسيارات بسعر يبدأ من 57,800 ريال حتى 69,900 ريال..