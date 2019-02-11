كل ما نعرفه عن مرسيدس جي ال بي 2020 القادمة+الشكل المتوقع

الخليج ٣٦٥ نت – تعمل مرسيدس مؤخراً على تطوير GLB التي ستكون بمثابة بديل GLK وستقع من ناحية الحجم بين GLA و GLC، ومع اقتراب موعد تدشين الكروس أوفر المدمجة، دعونا نلقي نظرة شاملة عليها.

خارجية قوية

تستلهم GLB لمساتها عبر G-Class الجديدة، ما يمنحها مظهراً مهيباً حيث المصابيح الأمامية مربعة الشكل، الشبك مستطيل، التجعدات تملء جسدها، المصابيح الخلفية أفقية LED.. أما بالنسبة إلى نسخ AMG فإنها ستمتلك عجلات مختلفة، واجهة أمامية أكثر عدوانية بشبك باناميريكانا.

داخلية A-Class

غالبية تفاصيل داخلية GLB مأخوذة من A-Class، حيث فتحات التهوية على شكل توربين، المقود ثلاثي الشكل متعدد الوظائف، اللوحة اللمسية بالكونسول الوسطي، شاشتين MBUX للمعلومات الترفيهية 10.25 إنش والملاحة بالواقع المعزز عبر الأقمار الصناعية.

ترتكز GLB على منصة MFA2 المستخدمة في A-Class وB-Class وكذلك CLA، ما يعني أن الكروس أوفر المدمجة ستتاح بالدفع الأمامي أو الرباعي، وهذا فعلياً مؤشر جيد على مساحة المقصورة حيث ستكون معقولة جداً وتجربة قيادتها مريحة أيضاً.. لكن على ناحية أخرى فإن هذا يعني قدرات محدودة على الطرق الوعرة.

خيارات المحركات

ستتوفر مرسيدس GLB عالمياً بمحرك تيربو بترول 1.4 لتر 4 سلندر أو تيربو ديزل 1.5 لتر قوة 114 حصان، تيربو 2 لتر 4 سلندر قوة 190 حصان وعزم دوران 299 نيوتن متر، مع توفير نسخة هايبرد بالقابس وأخرى كهربائية بالكامل، أما AMG 35 فإنها ستقدّم بالدفع الرباعي بمحرك تيربو 2 لتر قوة 302 حصان بجير أوتوماتيكي مزدوج التعشيق 7 سرعات، على أن ترتفع إلى 400 حصان في GLB 45.

موعد الإطلاق

هذا ومتوقع تدشين مرسيدس GLB خلال سبتمبر المقبل في معرض فرانكفورت للسيارات كموديل 2020، على أن يبدأ طرحها بالأسواق خلال الربع الأول من 2020 بسعر متوقع (35,000$) 130,000 ريال كي تنافس اودي Q3، بي ام دبليو X1، رنج روفر ايفوك، فولفو XC40، كاديلاك XT4، جاكوار E-Pace ولكزس UX.

الشكل المتوقع:

الصور التجسسية: