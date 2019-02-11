كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. ميني كوبر S تصارع فورد فيستا ST في سباق مثير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
في تحدي مثير لسباقات التسارع, قام برنامج توب جير بالقيام بسباق جديد بين ميني كوبر S وفورد فيستا ST. حيث تعد كلا السيارتين من فئتي الهاتشباك الكوبيه العالية الأداء. بالإضافة الى تواجد الكثير من النقاط المتشابهة والقريبة بين كلا السيارتين.
ومن الجانب الميكانيكي، تمتلك ميني كوبر S محرك 4 سلندر تيربو سعة 2.0 لتر بقوة 198 حصان, وتزن 1,295 كجم. بينما تمتلك فيستا ST محرك 3 سلندر سعة 1.5 لتر بقوة 197 حصان, وتزن 1,262 كجم.
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