كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. بي ام دبليو تستعرض مهارات "iNEXT" على الجليد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
بعد بضعة أشهر عن كشف بي إم دبليو عن سيارتها الكهربائية الاختبارية iNEXT، هاهي تكشف عن المزيد من خلال مركز الاختبارات في الظروف الباردة جداً الخاص بالشركة في منطقة أرجيبلوج السويدية.
تقوم الشركة باختبار السيارة على الطرق المغطاة بالثلوج والبحيرات الجليدية والطرق الوعرة واختبار أنظمة القيادة والمحركات في ظروف البرد القارس والتأكد من أنظمة التدفئة وأنظمة المكابح ونظام إدارة الطاقة eDrive.
وقد استعرضت الشركة السيارة الكهربائية الاختبارية من خلال الصور بدون الكشف عن اي مواصفات محددة بخلاف أنها ستمتلك أحدث أنظمة السيارات الكهربائية, ومن المقرر أن يتم بناء النسخة الإنتاجية من iNEXT الكهربائية خلال عام 2021.
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